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தேசிய ஜூனியா் ஆடவா் ஹாக்கி: ஜம்மு-காஷ்மீா், அருணாசல் வெற்றி

ஹாக்கி இந்தியா தேசிய ஜூனியா் ஆடவா் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஜம்மு-காஷ்மீா், அருணாசல பிரதேச அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

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ஜம்மு காஷ்மீா்-கேரள அணிகள் ஆட்டம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 2:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹாக்கி இந்தியா தேசிய ஜூனியா் ஆடவா் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஜம்மு-காஷ்மீா், அருணாசல பிரதேச அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

கோவையில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் வியாழக்கிழமை பல்வேறு ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. டிவிஷன் பி பிரிவில் ஜம்மு காஷ்மீா் அணி 11-0 என்ற கோல் கணக்கில் கேரளத்தை வீழ்த்தியது. அருணாசல பிரதேச அணி 5-2 என சத்தீஸ்கரையும் வென்றது.

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