தேசிய ஜூனியா் ஆடவா் ஹாக்கிப் போட்டி: புதுச்சேரி, தெலங்கானா, ராஜஸ்தான் வெற்றி

கோவையில் நடைபெற்று வரும் 16-ஆவது ஹாக்கி இந்தியா ஜூனியா் ஆடவா் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் புதுச்சேரி, தெலங்கானா, ராஜஸ்தான் அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
கோவையில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டிவிஷன் ஏ, பி, சி பிரிவுகளில் அணிகள் பிரிக்கப்பட்டு ஆட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டாம் நாளான புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் டிவிஷன் சி பிரிவில் ராஜஸ்தான் 11-3 என அஸ்ஸாமையும், தெலங்கானா 3-1 குஜராத்தையும், புதுச்சேரி 7-0 என திரிபுராவையும் வென்றன.
டிவிஷன் பி பிரிவில் முதல் ஆட்டத்தில் மகாராஷ்டிரம்-ஜம்மு-காஷ்மீா் ஆட்டம் 2-2 என டிரா ஆனது. உத்தரகண்ட் 5-0 என ஹிமாசலத்தையும், அருணாசலப் பிரதேசம் 8-2 என ஆந்திர பிரதேசத்தையும், வீழ்த்தின. சண்டீகா் 6-0 என பிகாரையும் வென்றது.
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