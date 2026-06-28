ஆசிய ஜூனியா் பாட்மின்டன்: காலிறுதியில் இந்தியா

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பாட்மின்டன் ஆசிய ஜூனியா் அணிகள் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் காலிறுதிக்கு இந்தியா தகுதி பெற்றது.
ஜப்பானின் யட்சுஷிரோ நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் குரூப் சி பிரிவில் கஜகஸ்தானை 2-0 என்ற (55-31, 55-21) வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது இந்தியா.
சீன தைபேயுடன் நடைபெறும் ஆட்டம் குரூப் வின்னரை முடிவு செய்யும் வகையில் உள்ளது.
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