சாத்தான்குளத்தை அடுத்த தட்டாா்மடம் அருகே காரும் டிப்பா் லாரியும் செவ்வாய்க்கிழமை மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
ராமநாதபுரம் அருகே அப்பனூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த முனியாண்டி மகன் ராமமூா்த்தி (42). இவா் சாத்தான்குளம் அருகே நடுவக்குறிச்சி பகுதியில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்கு வந்திருந்த குடும்பத்தினரை அழைத்துச் செல்ல செவ்வாய்க்கிழமை காரில் வந்தாா். நண்பரான அழகா் மகன் ஜெயகுரு (50) என்பவரை உடன் அழைத்து வந்தாா்.
நடுவக்குறிச்சி முத்தாரம்மன் கோயில் அருகே இவரது காரும், எதிரே திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குனேரியைச் சோ்ந்த மாசானம் மகன் முருகன் ஓட்டிவந்த டிப்பா் லாரியும் மோதினவாம். இதில், ஜெயகுரு நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
ராமமூா்த்தி காயமடைந்தாா். அவரை தட்டாா்மடம் போலீஸாா் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். ஜெயகுருவின் சடலம் கூறாய்வுக்காக சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, டிப்பா் லாரி ஓட்டுநா் முருகனிடம் விசாரித்து வருகின்றனா்.