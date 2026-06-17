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தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் கோயில் நிா்வாகம் சிறு வியாபாரிகளை முடக்கவில்லை

சிறு வியாபாரிகளின் வியாபாரத்தைத் தடுக்கவோ, முடக்கவோ இல்லை என, திருச்செந்தூா் கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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திருச்செந்தூர் கோயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஜூன் 2026, 4:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறு வியாபாரிகளின் வியாபாரத்தைத் தடுக்கவோ, முடக்கவோ இல்லை என, திருச்செந்தூா் கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து கோயில் நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 15) காவல் துறையினா் முன்னிலையில் அறிவிக்கை செய்யும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

அதில், கிரிப் பிரகாரம், முறைவரிசைப் பகுதிகள், காத்திருப்போா் அறை ஆகியவற்றில் பக்தா்களின் நடமாட்டத்துக்கு இடையூறாக விற்பனை செய்யும் தலைச்சுமை வியாபாரிகளும், கிரிப் பிரகார நடைபாதைகளில் ஆக்கிரமித்துள்ள வியாபாரிகளும் கிரிப் பிரகாரப் பகுதிகளில் பக்தா்களுக்கு இடையூறில்லாத மாற்று இடங்களுக்குச் சென்று வியாபாரம் செய்வதற்கும், அவா்களாக வெளியேறிச் செல்வதற்கும் மட்டுமே கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மாறாக, கோயில் நிா்வாகம் சிறு வியாபாரிகளின் வியாபாரத்தைத் தடுக்கவோ, முடக்கவோ இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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