கா்நாடகத்தைச் சோ்ந்த வெங்கட நாராயணாவை தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக முதல்வா் அறிவித்தது, தமிழக மக்களுக்கு செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகம் என்றாா் பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் அவா் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி:
கா்நாடகத்தைச் சோ்ந்தவா் வெங்கட நாராயணா. இவா், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் தயாரிப்பாளா். இந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் தமிழகத்தின் முதல்வா்.
அதுமட்டுமின்றி வெங்கட நாராயணன், மனை வணிக நிறுவனத்தின் நிா்வாகி. கா்நாடக முதல்வா் சிவகுமாரின் நெருங்கிய நண்பரான இவரை, தமிழகத்தின் தில்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக தமிழக முதல்வா் அறிவித்துள்ளாா். இது எந்த விதத்தில் நியாயம்? இது தமிழக மக்களுக்கு முதல்வா் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய துரோகம்.
கா்நாடகத்துடன் ஏற்கெனவே மேக்கேதாட்டு அணை பிரச்னை, தென்பெண்ணை ஆறு பிரச்னை உள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், தில்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக இவா் இருந்தால், தமிழகத்துக்கு எப்படி நீதி கிடைக்கும்.
வியாழக்கிழமை மட்டும் பாலியல் குற்றச்சாட்டில் தவெக நிா்வாகிகள் 4 போ் சிக்கியிருக்கின்றனா். ஆட்சியில் இருப்பதால் தவெகவினரை காவல் துறையினா் கைது செய்யவில்லை.
கடந்த ஆட்சியில் எப்படி பாலியல் வன்கொடுமை, கஞ்சா உள்ளிட்டவை இருந்ததோ அதே அளவுக்கு இன்றைக்கு தமிழகம் மிக மோசமான சூழ்நிலைக்குச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
சட்டப் பேரவையில் முதல்வரின் செயலுக்கு பாஜக கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. தமிழக முதல்வா், முதல்வா் என்ற நிலையில் நடந்து கொள்ளவில்லை.
இன்று ஆந்திரம், கா்நாடகம், தெலங்கானா ஆகிய 3 மாநில முதல்வா்கள் ஒன்றாக சோ்ந்து மாநில வளா்ச்சிக்காக பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியுள்ளனா். ஆனால், தமிழக முதல்வருக்கு தமிழகத்தைப் பற்றியோ, தமிழக மக்களை பற்றியோ கவலை இல்லை.
போதைப் பொருள் கலாசாரத்தை ஒழிக்க மாரத்தான் ஓடினால் மட்டும் போதாது. காவல் துறையை சுதந்திரமாக இயங்கவிட வேண்டும். அப்போதுதான், போதைப் பொருள் கலாசாரத்தை ஒழிக்க முடியும் என்றாா் அவா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.