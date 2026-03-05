Dinamani
தமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூரில் காவலா் ஓய்வு இல்லத்துக்கு அடிக்கல்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 8:03 pm

Syndication

திருச்செந்தூா் டி.பி. ரோட்டில் தாலுகா காவல் நிலைய வளாகத்தில் புதிதாக ரூ. 2 கோடி மதிப்பில் காவலா் ஓய்வு இல்லம் கட்டுவதற்கு டிஎஸ்பி மகேஷ்குமாா் வியாழக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா்.

நிகழ்ச்சியில் கோயில் போலீஸ் காவல் ஆய்வாளா் கனகராஜன், காவலா் வீட்டு வசதி வாரிய உதவி பொறியாளா் சுமித்ரா, காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள் காந்திமதி, வீரபாகு, முத்துசெல்வம், பாஸ்கா் உள்ளிட்ட போலீஸாா், தனிப்பிரிவு போலீஸாா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

உதவி ஆய்வாளரை தாக்கிய இருவா் கைது

உதவி ஆய்வாளரை தாக்கிய இருவா் கைது

காவல் உதவி ஆய்வாளரை தாக்கிய இளைஞா் கைது

காவல் உதவி ஆய்வாளரை தாக்கிய இளைஞா் கைது

திருச்செந்தூரில் அதிமுக சாா்பில் அன்னதானம்

திருச்செந்தூரில் அதிமுக சாா்பில் அன்னதானம்

திருச்செந்தூருக்கு பாதயாத்திரை: 14 கோயில் நிா்வாகிகளுடன் குளச்சல் போலீஸாா் ஆலோசனை

திருச்செந்தூருக்கு பாதயாத்திரை: 14 கோயில் நிா்வாகிகளுடன் குளச்சல் போலீஸாா் ஆலோசனை

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு