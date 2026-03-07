Dinamani
மாா்ச் 9 முதல் மீண்டும் கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்! மக்களவைத் தலைவருக்கு எதிரான தீா்மானம் தாக்கலாகிறது!நேபாள தோ்தலில் ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சி அமோகம்! பிரதமராகிறாா் 35 வயது முன்னாள் மேயா்!ஈரான் மீதான தாக்குதல் பிரதமா் மோடி பயண நிறைவுக்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட முடிவு: இஸ்ரேல்சமையல் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அவசரகால உத்தரவுஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலை நிறுத்தும் தீா்மானம்! அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வி! பொன்னுக்கு வீங்கி பாதிப்பு: தற்காத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தல்பாக். - ஆப்கானிஸ்தான் போா்: ஒரு லட்சம் மக்கள் இடம்பெயா்வு
/
தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டி நகா்மன்ற சாதாரணக் கூட்டம்

கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் நகா்மன்றத் தலைவா் கா. கருணாநிதி.

News image
கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் நகா்மன்றத் தலைவா் கா. கருணாநிதி.
Updated On :7 மார்ச் 2026, 1:00 am

Syndication

கோவில்பட்டி நகா்மன்றத்தின் சாதாரணக் கூட்டம், நகா்மன்ற கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்திற்கு நகா்மன்றத் தலைவா் கா. கருணாநிதி தலைமை வகித்தாா். நகராட்சி ஆணையா் சுகந்தி முன்னிலை வகித்தாா்.

மக்களின் பிரச்னைகளை தீா்ப்பதற்காகத்தான் நகா்மன்ற கூட்டத்தில் தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்கும் உறுப்பினா்கள் தங்கள் வாா்டு பகுதிகளின் குறைகள், கோரிக்கைகள் குறித்து கூட்டத்தில் எடுத்துக் கூறினாலும், அதற்கு தீா்வு காணப்படுவதில்லை. எனவே, பொதுமக்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் தரமுடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம்.

ஆகையால், மக்கள் பிரச்னை குறித்து நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டால், அதுகுறித்து ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதை விடுத்து, அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உறுப்பினா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதையடுத்து, நகா்மன்றத் தலைவா் பேசுகையில், உறுப்பினா்களின் கோரிக்கைகள் முறைப்படி நிறைவேற்றுவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்றாா்.

நகராட்சி ஆணையா் சுகந்தி பேசுகையில், உறுப்பினா்கள் சொன்ன குற்றச்சாட்டுகள், குறைகள் குறித்து ஆராய்ந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்களின் அடிப்படை தேவைகள் குறித்து அனைத்து அதிகாரிகளுடனும் சோ்ந்து, நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.

கூட்டத்தில், 23 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நகராட்சி வருவாய் அலுவலா் சண்முகவேல், உதவி பொறியாளா் சஷ்டிகுமாா், பொதுப்பணி மேற்பாா்வையாளா் ஜான்சிராணி, சுகாதார ஆய்வாளா் ஆரியங்காவு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

நகராட்சி ஆணையருக்கு சத்தியமங்கலம் நகா்மன்றம் பாராட்டு

நகராட்சி ஆணையருக்கு சத்தியமங்கலம் நகா்மன்றம் பாராட்டு

பழைய ஒப்பந்ததாரா்களுக்கு கடைகள் ஒதுக்கீடு: ஆற்காடு நகா்மன்றத் தலைவா்

பழைய ஒப்பந்ததாரா்களுக்கு கடைகள் ஒதுக்கீடு: ஆற்காடு நகா்மன்றத் தலைவா்

நாகை நகா்மன்ற கூட்டம்

நாகை நகா்மன்ற கூட்டம்

66 இளைஞா் குழுக்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள்: சிதம்பரம் நகா்மன்றத் தலைவா் வழங்கினாா்

66 இளைஞா் குழுக்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள்: சிதம்பரம் நகா்மன்றத் தலைவா் வழங்கினாா்

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு