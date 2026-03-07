தூத்துக்குடியில், பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கஞ்சா ஆயிலுடன் 3 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தூத்துக்குடி, தாளமுத்துநகா் கடற்கரைப் பகுதியில் மத்திய போதை பொருள் புலனாய்வு பிரிவு என்சிபி சாா்பு ஆய்வாளா் அருண்குமாா் தலைமையிலான அதிகாரிகள், கண்காணிப்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தபோது, 3 பேரை பிடித்து விசாரித்தனா்.
அதில், விருதுநகா் மாவட்டம், திருத்தங்கலைச் சோ்ந்த ரமேஷ்நாதன் (39), தூத்துக்குடி திரேஸ்புரம் சசிகுமாா் (37), காயல்பட்டினம் சிங்கித்துறை சிலுவைபிரின்ஸ் (20) ஆகியோா் என்பதும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 76 கிலோ கஞ்சா ஆயிலை பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. அதைப் பறிமுதல் செய்து, 3 பேரையும் கைது செய்து தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் மன்றம் 3இல் ஆஜா்படுத்தினா்.
டிரெண்டிங்
தூத்துக்குடியில் 2 போ் குண்டா் சட்டத்தில் கைது
கஞ்சா விற்ற 2 போ் கைது
வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கிவைத்து விற்பனை: 2 போ் கைது
பல்வேறு குற்ற வழக்குகள்: தூத்துக்குடியில் 5 போ் கைது
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...