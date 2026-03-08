Dinamani
தூத்துக்குடி

99% வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியுள்ளோம்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

99 சதவீத தோ்தல் வாக்குறுதிகளோடு, சொல்லாத வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம் என துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்- கோப்புப் படம்
தூத்துக்குடியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: தற்போது நிா்வாகிகள் சந்திப்பு நடத்தி முடித்துள்ளோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சியில் பிரமாண்ட மாநாடு நடந்த உள்ளோம். முதல்வா் அறிவித்த பின்னா் தோ்தல் பரப்புரையைத் தொடங்குவோம்.

நாங்கள் தொடா்ந்து 5 ஆண்டுகளாக மக்களைச் சந்தித்து வருகிறோம். முதல்வா், அமைச்சா்கள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் என அனைவரும் களத்தில் உள்ளோம்.

திமுகவை பொருத்தவரை கருணாநிதி சொன்னதுபோல் சொன்னதைச் செய்வோம், செய்வதைச் சொல்வோம். 99 சதவீத தோ்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியுள்ளோம்; சொல்லாத வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம்.

மகளிா் உரிமைத்தொகை ரூ. 2,000 ஆக உயா்த்தி வழங்கப்படும் என்று முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளாா்.

தோ்தல் அறிக்கை தயாரானவுடன்முதல்வா் அதை வெளியிடுவாா். முதல்வா் சொல்லும் தொகுதியில் நான் போட்டியிடுவேன் என்றாா் அவா்.

