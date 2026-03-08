99 சதவீத தோ்தல் வாக்குறுதிகளோடு, சொல்லாத வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம் என தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.
தூத்துக்குடியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: தற்போது நிா்வாகிகள் சந்திப்பு நடத்தி முடித்துள்ளோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சியில் பிரமாண்ட மாநாடு நடந்த உள்ளோம். முதல்வா் அறிவித்த பின்னா் தோ்தல் பரப்புரையைத் தொடங்குவோம்.
நாங்கள் தொடா்ந்து 5 ஆண்டுகளாக மக்களைச் சந்தித்து வருகிறோம். முதல்வா், அமைச்சா்கள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் என அனைவரும் களத்தில் உள்ளோம்.
திமுகவை பொருத்தவரை கருணாநிதி சொன்னதுபோல் சொன்னதைச் செய்வோம், செய்வதைச் சொல்வோம். 99 சதவீத தோ்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியுள்ளோம்; சொல்லாத வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம்.
மகளிா் உரிமைத்தொகை ரூ. 2,000 ஆக உயா்த்தி வழங்கப்படும் என்று முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளாா்.
தோ்தல் அறிக்கை தயாரானவுடன்முதல்வா் அதை வெளியிடுவாா். முதல்வா் சொல்லும் தொகுதியில் நான் போட்டியிடுவேன் என்றாா் அவா்.
டிரெண்டிங்
தூத்துக்குடிக்கு நாளை துணை முதல்வா் வருகை - ரூ.300 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைக்கிறாா்
துணை முதல்வா் உதயநிதி மாா்ச் 6இல் குலசேகரம் வருகை
இரு மாதங்களில் மகளிருக்கு ரூ. 9 ஆயிரம் வழங்கியவா் முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு
திமுக மீண்டும் வெற்றிபெறும்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் உறுதி
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...