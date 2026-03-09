Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
தூத்துக்குடி

பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: தொழிலாளி கைது

கோவில்பட்டி அருகே இளையரசனேந்தல் கிராமத்தில் பெண்ணை மிரட்டியதாக தொழிலாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :9 மார்ச் 2026, 6:51 pm

Syndication

கோவில்பட்டி அருகே இளையரசனேந்தல் கிராமத்தில் பெண்ணை மிரட்டியதாக தொழிலாளியை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

இளையரசனேந்தலைச் சோ்ந்தவா் இன்னாசிமுத்து மகள் செல்வமணி. இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தொழிலாளி மாரிச்சாமிக்கும் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணமானது. இவா்களுக்கு மகன் உள்ளாா்.

மாரிச்சாமியுடனான கருத்து வேறுபாடு காரணமாக செல்வமணி கோவில்பட்டி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கு தொடா்ந்தாராம். ஜீவனாம்சம் கொடுக்குமாறு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை மாரிச்சாமி முறையாக பின்பற்றவில்லையாம். அதையடுத்து, செல்வமணி நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடா்ந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில், வழக்கைத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி செல்வமணிக்கு மாரிச்சாமி கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம். புகாரின்பேரில் மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மாரிச்சாமியை கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

பெண்ணை கத்தரியால் குத்திய இளைஞா் கைது

பெண்ணை கத்தரியால் குத்திய இளைஞா் கைது

அக்காவை வெட்டிக்கொன்ற தம்பி கைது

அக்காவை வெட்டிக்கொன்ற தம்பி கைது

பாளை. அருகே பெண்ணை தாக்கியதாக இருவா் கைது

பாளை. அருகே பெண்ணை தாக்கியதாக இருவா் கைது

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு: இளைஞா் கைது

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு: இளைஞா் கைது

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு