காயல்பட்டினத்தில் மாயமான பிளஸ் 2 மாணவியை 2 மணி நேரத்தில் போலீஸாா் மீட்டனா்.
காயல்பட்டினத்தைச் சோ்ந்த பிளஸ் 2 மாணவி செவ்வாய்க்கிழமை தோ்வு எழுதச் சென்ற நிலையில் வீடு திரும்பவில்லையாம். இது குறித்து, அவரது பெற்றோா் ஆறுமுகனேரி காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
திருச்செந்தூா் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் மகேஷ்குமாா் உத்தரவின்பேரில், ஆறுமுகனேரி காவல் ஆய்வாளா் திலீபன் மேற்பாா்வையில், உதவி ஆய்வாளா் முகிலரசன், தலைமைக் காவலா்கள் ஜெயகாந்த், வேலுமணி, பெண் தலைமைக் காவலா் சுகந்தி, காவலா் ஜெபஸ்டின் ஆகியோா் கொண்ட குழுவினா் மாணவியைத் தேடினா்.
காயல்பட்டினம் பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, மாயமான மாணவி பள்ளியில் தோ்வு எழுதி முடித்ததும், வெளியே வந்து இளைஞா் ஒருவருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் ஏறிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
அதனடிப்படையில் நடைபெற்ற விசாரணையில், மாயமான மாணவி பொள்ளாச்சி நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதாகத் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் மாணவியை மீட்டனா். வழக்குப் பதிவு செய்த 2 மணி நேரத்திற்குள் மாணவியை போலீஸாா் மீட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
பின்னா், பொள்ளாச்சியில் இருந்து அழைத்து வந்து அவரை தூத்துக்குடி காப்பகத்தில் புதன்கிழமை ஒப்படைத்தனா். தொடா்ந்து, வியாழக்கிழமை மாணவியை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, மேஜராகிய மாணவிக்கு யாருடன் செல்ல விருப்பமுள்ளதோ அவருடன் அனுப்பி வைக்கப்படுவாா் என போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
காணாமல்போன சிறுமி ஒரு மணி நேரத்தில் மீட்பு
பிளஸ் 2 மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: 5 பேரிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை
மாணவி கொலை: துப்பு கிடைக்காமல் திணறும் போலீஸாா்
மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 9 மணி நேரம் நீடித்த மறியல்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...