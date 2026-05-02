Dinamani
கட்டாய வெற்றிக்கான தேவையுடன் இன்று மோதும் சென்னை - மும்பைஈரான் புதிய சமரசத் திட்டம்: திருப்தியில்லை என டிரம்ப் நிராகரிப்புகொல்கத்தாவில் நாளைமுதல் 60 நாள்களுக்கு தடை உத்தரவுலண்டனில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய 104.23 மெட்ரிக் டன் தங்கம்!தொடர் விடுமுறை: 2 நாள்களில் 2.13 லட்சம் போ் அரசுப் பேருந்துகளில் பயணம்!மேற்கு வங்கத்தின் 15 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறு வாக்குப் பதிவு
/
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி-கச்சிகுடா எக்ஸ்பிரஸ் மே 6, 13, 27இல் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்

வாராந்திர விரைவு ரயில் மே 6, 13, 27 மற்றும் ஜூன் 3 ஆகிய நாள்களில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :2 மே 2026, 12:46 am

Syndication

மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக தூத்துக்குடியிலிருந்து ஹைதராபாத் (கச்சிகுடா) செல்லும் வாராந்திர விரைவு ரயில் மே 6, 13, 27 மற்றும் ஜூன் 3 ஆகிய நாள்களில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

வழக்கமாக மதுரை, திண்டுக்கல் வழியாகச் செல்லும் இந்த ரயில், பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக அந்த நிலையங்களைத் தவிா்த்து மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படுகிறது.

அதன்படி, தூத்துக்குடியிலிருந்து காலை 7.40 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில் (07606), மே 6, 13, 27 மற்றும் ஜூன் 3 ஆகிய தேதிகளில் விருதுநகா், மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, திருச்சி வழியாகச் செல்லும்.

இந்த வழித்தடத்தில் பயணம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ள பயணிகள், கால மாற்றங்கள், கூடுதல் நிறுத்தங்களை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு தெற்கு ரயில்வே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள்: கரூா் வழியாகச் செல்லும் பாலக்காடு விரைவு ரயில் சேவையில் மாற்றம்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026