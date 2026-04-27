Dinamani
சென்னை - நெல்லை சிறப்பு ரயில் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு!

சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்லும் சிறப்பு ரயிலின் தேதிகள் நீட்டிப்பு

சிறப்பு ரயில் - பிரதிப் படம்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 4:09 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்லும் சிறப்பு ரயிலின் தேதி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோடை விடுமுறையில் ரயில்களில் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் நோக்கில், சென்னை எழும்பூர் மற்றும் தாம்பரத்திலிருந்து நெல்லை செல்லும் சிறப்பு ரயில்களின் தேதி நீட்டிக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, நெல்லையிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் வரும் சிறப்பு ரயில் (06070), மே 5 முதல் ஜூன் 11 வரையிலும் (வியாழக்கிழமைகளில் மட்டும்) , மறுமார்க்கமாக சென்னை எழும்பூரிலிருந்து நெல்லை செல்லும் சிறப்பு ரயில் (060690) மே 8 முதல் 12 வரையிலும் (வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும்) நீட்டிக்கப்படுகிறது.

நெல்லையிலிருந்து தாம்பரம் செல்லும் சிறப்பு ரயில் (06166), மே 3 முதல் ஜூன் 7 வரையில் (ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும்), மறுமார்க்கமாக வரும் சிறப்பு ரயில்களும் (06165), மே 4 முதல் ஜூன் 8 வரையில் (திங்கள்கிழமைகளில் மட்டும்) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Chennai – Nellai Special Train Extended Until June

திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை (ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்!

சென்னையிலிருந்து நெல்லைக்கு நாளை முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்!

வாக்களிக்க சொந்த ஊர் செல்வோர் கவனிக்க... சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!

மும்பை - சென்னைக்கு இன்றுமுதல் கோடை சிறப்பு விரைவு ரயில்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
