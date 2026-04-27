சென்னை - நெல்லை சிறப்பு ரயில் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு!

சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்லும் சிறப்பு ரயிலின் தேதி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோடை விடுமுறையில் ரயில்களில் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் நோக்கில், சென்னை எழும்பூர் மற்றும் தாம்பரத்திலிருந்து நெல்லை செல்லும் சிறப்பு ரயில்களின் தேதி நீட்டிக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி, நெல்லையிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் வரும் சிறப்பு ரயில் (06070), மே 5 முதல் ஜூன் 11 வரையிலும் (வியாழக்கிழமைகளில் மட்டும்) , மறுமார்க்கமாக சென்னை எழும்பூரிலிருந்து நெல்லை செல்லும் சிறப்பு ரயில் (060690) மே 8 முதல் 12 வரையிலும் (வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும்) நீட்டிக்கப்படுகிறது.
நெல்லையிலிருந்து தாம்பரம் செல்லும் சிறப்பு ரயில் (06166), மே 3 முதல் ஜூன் 7 வரையில் (ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும்), மறுமார்க்கமாக வரும் சிறப்பு ரயில்களும் (06165), மே 4 முதல் ஜூன் 8 வரையில் (திங்கள்கிழமைகளில் மட்டும்) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai – Nellai Special Train Extended Until June
