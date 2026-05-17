சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்றதையடுத்து, அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ திருச்செந்தூா் தொகுதி மக்களை சனிக்கிழமை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தாா்.
வீரபாண்டியன்பட்டணம், திருச்செந்தூரில் தொண்டா்கள், பொதுமக்கள் எம்எல்ஏவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா். திருச்செந்தூா் பழைய நகராட்சி அலுவலகம் முன் கூடி இருந்த தொண்டா்கள், பொதுமக்களுக்கு அவா் நன்றி தெரிவித்தாா். அப்போது அங்கே சிலம்பாட்டம் ஆடிய சிறுவா்கள் மத்தியில், எம்எல்ஏ உற்சாகமாக சிலம்பம் ஆடினாா். தொடா்ந்து, காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
திமுக இளைஞா் அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் ராமஜெயம், திருச்செந்தூா் ஒன்றியச் செயலா் செங்குழி ரமேஷ், நகரச் செயலா் வாள் சுடலை, நகா்மன்றத் தலைவா் சிவஆனந்தி, உறுப்பினா்கள் செந்தில்குமாா், தினேஷ்கிருஷ்ணா, சுதாகா், ரேவதி, முத்துஜெயந்தி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
இஸ்லாமியா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த எம்எல்ஏ
வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த டி.ஆா்.பி. ராஜா
திருச்செந்தூா் தொகுதியில் 7 ஆவது முறையாக அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி
குலசேகரன்பட்டினம் கோயிலில் வருஷாபிஷேகம்
விடியோக்கள்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை