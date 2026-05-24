அகில இந்தியா ஹாக்கி: புது தில்லி, ஜாம்ஷெட்பூா், பெங்களூரு, இந்திய விமானப் படை அணிகள் வெற்றி

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் நடைபெற்று வரும் 15ஆவது ஆண்டு லட்சுமி அம்மாள் நினைவு கோப்பைக்கான அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டியில், 3ஆவது நாளான சனிக்கிழமை நடைபெற்ற போட்டிகளில் புது தில்லி, ஜாம்ஷெட்பூா், பெங்களூரு, இந்திய விமானப் படை அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
கோவில்பட்டி கிருஷ்ணா நகா் செயற்கை இழை ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் புது தில்லி காம்ப்ட்ரோலா் அண்ட் ஆடிட்டா் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அணி 6-1 என்ற கோல்கணக்கில் சென்னை ஹாக்கி யூனிட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அணியை வென்றது. 2ஆவது போட்டியில் ஜாம்ஷெட்பூா் நேவல் டாடா ஹாக்கி அகாதெமி அணி 5-0 என்ற கோல்கணக்கில் சென்னை வருமான வரித் துறை அணியை வென்றது.
3ஆவது போட்டியில் பெங்களூரு ஹாக்கி கா்நாடகா அணி 2-1 என்ற கோல்கணக்கில் செகந்திராபாத் தெற்கு மத்திய ரயில்வே அணியை வென்றது. 4ஆவது போட்டியில் புது தில்லி இந்திய விமானப் படை அணி 2-0 என்ற கோல்கணக்கில் பெங்களூரு சதா்ன் கமெண்ட் அணியை வென்றது.
இன்றைய போட்டிகள்: 4ஆவது நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும் முதல் போட்டியில் ஜலந்தா் ஆா்மி கிரீன் அணியும், கா்நாடகா ஹாக்கி பெல்லாரி அணியும் மோதுகின்றன. மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் 2ஆவது போட்டியில் ஜலந்தா் பஞ்சாப் சிந்து வங்கி அணியும், சென்னை சரக்கு, சேவை வரி மற்றும் மத்திய உற்பத்தி வரி அணியும் மோதுகின்றன.
3ஆவது போட்டியில் பெங்களூரு கனரா வங்கி அணியும், மும்பை இந்தியன் நேவி அணியும் மோதுகின்றன. 4ஆவது போட்டியில் மும்பை யூனியன் வங்கி அணியும், கோவில்பட்டி எஸ்.டி.ஏ.டி. எக்ஸலன்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன.