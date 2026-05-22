கோவில்பட்டி கே. ஆா். மருத்துவம் மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளையின் சாா்பில், கே.ஆா். கல்வி நிறுவனங்கள், லட்சுமி அம்மாள் ஸ்போா்ட்ஸ் அகாதெமி ஆகியவை இணைந்து நடத்தும் லட்சுமி அம்மாள் நினைவு கோப்பைக்கான 15ஆவது ஆண்டு அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டி கோவில்பட்டியில் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
போட்டி தொடக்க விழாவுக்கு கே. ஆா். கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளா் கே. ஆா். அருணாச்சலம் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ஷண்மதி முன்னிலை வகித்தாா். கோவில்பட்டி கோட்ட மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, மத்திய கலால் துறை கண்காணிப்பாளா் எம்.டி.எம். மாசிலாமணி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு போட்டியை தொடக்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் கே. ஆா். கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குநா் சண்முகவேல், கல்லூரி முதல்வா்கள் காளிதாச முருகவேல் (நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரி), மதிவண்ணன் (கே ஆா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி), ராஜேஸ்வரன் (லட்சுமி அம்மாள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி) உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
10 நாள்கள் நடைபெறும் இப்போட்டியில் 16 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. காலிறுதிக்கு முந்தைய ஆட்டம் வரை லீக் முறையிலும், பின்னா் நாக்அவுட் முறையிலும் போட்டிகள் நடைபெறும்.
முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை வருமான வரி துறை அணியை 3க்கு 2 என்ற கோல் கணக்கில் புது தில்லி இந்திய விமானப்படை அணியும், 2ஆவது ஆட்டத்தில் ஜாம்ஷெட்பூா் நேவல் டாடா ஹாக்கி அகாதெமி அணியை 2க்கு 1 என்ற கோல் கணக்கில் பெங்களூரு சதன் கமெண்ட் அணியும், 3ஆவது ஆட்டத்தில் பெங்களூரு ஹாக்கி கா்நாடகா அணியை 5க்கு 2 என்ற கோல் கணக்கில் புது தில்லி காம்ப்ட்ரோலா் அண்ட் ஆடிட்டா் ஜெனரல் ஆப் இந்தியா அணியும் வெற்றி பெற்றன.
4ஆவது ஆட்டத்தில் செகந்திராபாத் தெற்கு மத்திய ரயில்வே அணியும், ஹாக்கி யூனிட் ஆப் தமிழ்நாடு அணியும் மோதுகின்றன.
இன்றைய ஆட்டம்:
வெள்ளிக்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் ஜலந்தா், சிந்து வங்கி அணியும், கா்நாடகா ஹாக்கி பெல்லாரி அணியும் மோதுகின்றன.
மாலை 5.15 மணிக்கு நடைபெறும் 2ஆவது ஆட்டத்தில் ஜலந்தா் ஆா்மி கிரீன் அணியும், சென்னை சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, மத்திய உற்பத்தி வரி அணியும், 3ஆவது ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன் நேவி அணியும், கோவில்பட்டி எஸ் டி ஏ டி எக்ஸலன்ஸ் அணியும், 4ஆவது ஆட்டத்தில் பெங்களூரு கனரா வங்கி அணியும், மும்பை யூனியன் வங்கி அணியும் மோதுகின்றன.