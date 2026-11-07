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கோவில்பட்டியில் விபத்தில்லா தீபாவளி விழிப்புணா்வுப் பேரணி

கோவில்பட்டியில் காவல் துறை சாா்பில் பொதுமக்கள் விபத்தில்லா தீபாவளியைக் கொண்டாட வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வுப் பேரணி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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கோவில்பட்டியில் காவல் துறை சாா்பில் பொதுமக்கள் விபத்தில்லா தீபாவளியைக் கொண்டாட வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வுப் பேரணி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கோவில்பட்டி காவல் உதவிக் கண்காணிப்பாளா் நீல் சா்மா தலைமை வகித்தாா். உதவிக் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகம் முன்பிருந்து தொடங்கிய பேரணி, நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் சென்று, பயணியா் விடுதியில் நிறைவடைந்தது.

கோவில்பட்டி காவல் துணை கோட்டத்திற்குள்பட்ட காவல் நிலைய ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா்கள், காவலா்கள் பங்கேற்று, விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.

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