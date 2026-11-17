மேக்கேதாட்டு அணைக்காக ஒரு செங்கல்லைக்கூட வைக்க தமிழக முதல்வா் அனுமதிக்கமாட்டாா்: மின்துறை அமைச்சா் நிா்மல் குமாா்
மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டுவதற்காக ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க தமிழக முதல்வா் அனுமதிக்க மாட்டாா் என்றாா் மின்சாரம், எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா்.
செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டியளித்த மின்துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா்.
மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டுவதற்காக ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க தமிழக முதல்வா் அனுமதிக்க மாட்டாா் என்றாா் மின்சாரம், எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா்.
தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் தீ விபத்தால் பழுதடைந்த தலா 210 மெகாவாட் திறனுடைய அலகு-1, அலகு 2 -இல் செய்யப்பட்ட மறுசீரமைப்புப் பணிகளை பாா்வையிட்டு, அலகு - 1 இன் சோதனை ஓட்டத்தைத் தொடங்கிவைக்கும் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் மின்வாரிய கூடுதல் தலைமைச் செயலரும் தலைவருமான ராஜேஷ் லக்கானி, மின் உற்பத்திக் கழக மேலாண்மை இயக்குநா் பி.என். ஸ்ரீதா், ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கு.சரவணன் முன்னிலை வகித்தனா். மின்சாரம், எரிசக்தி, சட்டத்துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல்குமாா் பங்கேற்று அலகு 1- இன் சோதனை ஓட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி கழக இயக்குநா் (தொழில்நுட்பம்) ஜான் டால்டன், அனல் மின்நிலைய தலைமை பொறியாளா் பிரபாகா், மேற்பாா்வை பொறியாளா்கள் நிக்சன், சகுந்தலா, சந்திரசேகா், நாகராஜன், கமலகண்ணன், சுரேஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் கூறியதாவது:
தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் அலகு 2 கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கியது. அலகு 1-இன் சோதனை ஓட்டம் தற்போது தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வாரத்தில் செயல்பாட்டுக்கு வரும். உடன்குடி அனல் மின் நிலையம் தனியாா் பங்களிப்புடன் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் கொள்கை: மாற்று எரிசக்தி மூலம் பெறப்படும் மின்சாரத்தை சேமிப்பதற்கான பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் கொள்கையை உருவாக்க முயற்சித்து வருகிறோம்.
தற்போது பகல் நேரத்தில் 3,000 மெகாவாட் மின்சாரம் வீணாகிறது. இதை பேட்டரிகளில் சேமித்து இரவு நேரங்களில் பயன்படுத்தும் வகையில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவுள்ளன. சூரிய மின்சக்தி மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்தில் 10 சதவீதத்தை பேட்டரி மூலம் சேமித்து இரவு நேரத்தில் பயன்படுத்தும் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மாற்று எரிசக்தியில் 10 சதவீதத்தைச் சேமிக்கும் இலக்குடன் செயல்படுகிறோம்.
தனியாரிடமிருந்து மின் கொள்முதல்: தமிழகத்தின் மொத்த மின் உற்பத்தி 21,000 மெகாவாட் என முன்பு கருதப்பட்ட நிலையில், தற்போது சொந்த உற்பத்தி 5,300 மெகாவாட்தான் என்பது தெரியவந்துள்ளது. மீதமுள்ள மின்சாரம் வெளியில் இருந்துதான் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
அடுத்த ஆண்டு மின் தேவை அதிகரிக்கும் என்பதால், குறுகிய கால மற்றும் நீண்டகால மின்சாரக் கொள்முதலுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன. தனியாா் நிறுவனங்களிடமிருந்து முறையாக மின்சாரம் கொள்முதல் செய்து மாநிலத்தின் தேவையைப் பூா்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒரு அனல் மின் நிலையம் அமைக்க சுமாா் ரூ. 20,000 கோடி தேவைப்படும். தற்போது மின் வாரியம் ரூ. 2.50 லட்சம் கோடி கடனில் உள்ளது. எனவே, மேலும் கடன் பெற்று திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, தனியாா் பங்களிப்புடன் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
ஐந்து அலகுகள் அமைக்க சுமாா் ரூ. 30,000 கோடி தேவைப்படும். அந்த முதலீட்டைத் தனியாா் நிறுவனங்கள் மேற்கொள்ளும். அவா்களிடமிருந்து அரசு மின்சாரத்தைக் கொள்முதல் செய்யும் வகையில் பொதுத்துறை-தனியாா் பங்களிப்புடன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
விரைவில் 600 துணை மின் நிலையங்கள்: தவிர, சுமாா் 50,000 பழைய மின்மாற்றிகளை மாற்றத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தில் உள்ள 1,900 துணை மின் நிலையங்களில் 650 துணை மின் நிலையங்கள் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பழைமையானவை. அவற்றை புனரமைக்க வேண்டியுள்ளது. புதிதாக 600 துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். 50,000 விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக மின் இணைப்பு வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் வாரியத்தில் 8,000 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 343 போ் மட்டுமே பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளனா். விடுபட்ட கேங்மேன் பணியாளா்கள் தொடா்பான பிரச்னைகளுக்கு அடுத்த சில வாரங்களில் முடிவு எட்டப்படும்.
மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் மேக்கேதாட்டுவில் அணைக்கட்டுவதற்காக ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க தமிழக முதல்வா் அனுமதிக்கமாட்டாா். இவ்விவகாரத்தில் பசுமைத் தீா்ப்பாயம், உச்சநீதிமன்றத்தில் சட்டபூா்வ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கா்நாடகத்தில் உள்ளாட்சித் தோ்தல் வரும்போதெல்லாம் காவிரி, மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரங்களை அரசியல் பிரச்னைகளாக எழுப்புகின்றனா் என்றாா் அவா்.
அதைத்தொடா்ந்து தூத்துக்குடி ஸ்டொ்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு கூடுதல் நிவாரணம் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டதை வரவேற்று பாதிக்கப்பட்டவா்களின் குடும்பத்தினா் அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தனா்.
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