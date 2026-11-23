பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுந்தகவல் அனுப்பிய இளைஞா் கைது
கைது - கோப்புப்படம்
கழுகுமலை அருகே பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுந்தகவல் அனுப்பி மிரட்டல் விடுத்த இளைஞரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
கழுகுமலை அருகே கே.வேலாயுதபுரத்தைச் சோ்ந்த அழகா்சாமி மகன் அருண் விஜய் (30). இவா், ஒரு பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுந்தகவல் அனுப்பி அழைப்பு விடுத்தாராம். அந்தப் பெண் அவரைக் கண்டித்தும் அவா் அவதூறாகப் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.
இதுகுறித்து அந்தப் பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், கழுகுமலை காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து இளைஞரை கைது செய்தனா்.
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