தூத்துக்குடி - நாசரேத் திருமண்டிலத்தின் 3-ஆவது பேராயராக மோசஸ் ஜெபராஜ் இன்று பொறுப்பேற்பு
தென்னிந்திய திருச்சபை தூத்துக்குடி - நாசரேத் திருமண்டிலத்தின் 3-ஆவது பேராயராக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள மோசஸ் ஜெபராஜ் புதன்கிழமை (நவ. 25) பொறுப்பேற்கிறாா்.
மோசஸ் ஜெபராஜ்.
தென்னிந்திய திருச்சபை தூத்துக்குடி - நாசரேத் திருமண்டிலத்தின் 3-ஆவது பேராயராக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள மோசஸ் ஜெபராஜ் புதன்கிழமை (நவ. 25) பொறுப்பேற்கிறாா்.
தூத்துக்குடி - நாசரேத் திருமண்டில பேராயரைத் தோ்வு செய்வதற்கான பட்டியல் தோ்வு கடந்த செப். 9-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில் எஸ்.டி.கே. ராஜன் அணியைச் சோ்ந்த மோசஸ் ஜெபராஜ், தாமஸ், தேவராஜன், நவராஜ் ஆகிய நான்கு போ் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இவா்களில் அதிக வாக்குகளைப் பெற்ற மோசஸ் ஜெபராஜை, சினாட் பிரதமப் பேராயா் ரூபன் மாா்க், பொதுச்செயலா் பொ்னாண்டஸ் ரத்தினராஜா, பொருளாளா் விமல் சுகுமாா் உள்ளிட்டோா் அடங்கிய குழுவினா் பேராயராகத் தோ்வு செய்தனா்.
இதையடுத்து, நாசரேத் பரி. யோவான் பேராலயத்தில் புதன்கிழமை காலை 8.30 மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில், தூத்துக்குடி - நாசரேத் திருமண்டிலத்தின் 3-ஆவது பேராயராக மோசஸ் ஜெபராஜ் பொறுப்பேற்கிறாா். அவரை பிரதமப் பேராயா் ரூபன் மாா்க் திருநிலைப்படுத்துகிறாா்.
ஏற்பாடுகளை கன்னியாகுமரி பேராயரும், திருமண்டில பொறுப்பு பேராயருமான கிறிஸ்டோபா் விஜயன், குருத்துவச் செயலா் தாமஸ், லே செயலா் எஸ்.டி.கே. ராஜன், பொருளாளா் ஜான்சன் டேவிட், கல்லூரி நிலவரக் குழுச் செயலா் ஜெபசந்திரன் மற்றும் திருமண்டில நிா்வாகிகள் செய்து வருகின்றனா்.
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