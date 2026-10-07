கோவில்பட்டியில் கனிமொழி எம்.பி. ஆய்வு
கோவில்பட்டி புதுகிராமத்தில் ரயில்வே இருப்புப் பாதை அருகே கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கப்பட வேண்டிய பகுதியை கனிமொழி எம்.பி. செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
ரயில்வே இருப்புப் பாதை அருகே கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கப்பட வேண்டிய பகுதியைப் பாா்வையிட்ட கனிமொழி எம்.பி.
கோவில்பட்டி புதுகிராமத்தில் ரயில்வே இருப்புப் பாதை அருகே கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கப்பட வேண்டிய பகுதியை கனிமொழி எம்.பி. செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
கோவில்பட்டி புதுக்கிராமம், திருமங்கை நகரில் இருந்து ரயில்வே இருப்புப் பாதையின் கீழ் கழிவுநீா் செல்கிறது. இந்த வழியை ரயில்வே நிா்வாகம் அடைக்க முற்பட்டபோது பொதுமக்கள் தடுத்ததை அடுத்து முறையான அனுமதி பெற்று கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்தது.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் கனிமொழி புதுகிராமம் மற்றும் திருமங்கை நகரில் கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்கப்பட வேண்டிய பகுதியை செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
அப்போது, அவரிடம் வேலாயுதபுரத்தில் இருந்து இருப்புப் பாதையை கடந்து வருவதற்கு நடைமேடை அமைத்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
அவா், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகத் தெரிவித்தாா்.
ஆய்வின்போது கோவில்பட்டி நகராட்சி செயற்பொறியாளா் சோ்மக்கனி, பணி மேற்பாா்வையாளா் ஜான்சிராணி, கோவில்பட்டி எம்எல்ஏ கா. கருணாநிதி, தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, திமுக நகரச் செயலா் (கிழக்கு) சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.