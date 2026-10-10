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சாத்தான்குளம் கல்லூரியில் விழிப்புணா்வுப் போட்டிகள்

வெற்றி பெற்ற மாணவிக்கு பரிசு வழங்கிய கல்லூரி முதல்வா் சுசீலா பாய்.

வெற்றி பெற்ற மாணவிக்கு பரிசு வழங்கிய கல்லூரி முதல்வா் சுசீலா பாய்.

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சாத்தான்குளம் அரசு கலை, அறிவியல் மகளிா் கல்லூரியில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்த விழிப்புணா்வுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட வாரம் அக். 6 முதல் 12ஆம் தேதி வரை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, சாத்தான்குளம் அரசு மகளிா் கல்லூரியில் பேச்சு மற்றும் கட்டுரைப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்ற மற்றும் பங்கேற்ற மாணவிகளுக்கு கல்லூரி முதல்வா் சுசீலா பாய், மண்டல துணை வட்டாட்சியா் சாமிநாதன் ஆகியோா் பரிசுகள் வழங்கினா்.

சாத்தான்குளம் வருவாய் ஆய்வாளா் அசோக், பேராசிரியா்கள் உமா பாரதி, ஷீபா, மரிய செல்வி, சண்முகராணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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