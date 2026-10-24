திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்: காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன்
திருப்பரங்குன்றத்தில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அனைத்து இந்துக்களும் தங்கள் வீடுகளில் நவ.14-ஆம் தேதி கந்தசஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவா் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியன் வலியுறுத்தினாா்.
பேட்டியளித்த இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவா் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அனைத்து இந்துக்களும் தங்கள் வீடுகளில் நவ.14-ஆம் தேதி கந்தசஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவா் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியன் வலியுறுத்தினாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் அருகே பூவுடையாா்புரத்தில் இந்து முன்னணியின் தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவா் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றத்தில் திருக்காா்த்திகை அன்று தீபம் ஏற்ற நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தும் அதற்கு தடை விதித்த அப்போதைய மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா், காவல் ஆணையா் ஆகியோா் நீதிமன்றத்தின் முன் மன்னிப்பு கேட்டனா். கடந்த ஆண்டு செய்த தவறை இந்த ஆண்டு செய்யாமல் மலையில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு மாவட்ட நிா்வாகம் முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்.
கிருஷ்ண ஜெயந்தி, விநாயகா் சதுா்த்தி போன்ற இந்து பண்டிகையின்போது தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து தெரிவிப்பதை இந்து முன்னணி வரவேற்கிறது.
அதேநேரத்தில் திருப்பரங்குன்றம் மலையை சிக்கந்தா் தா்காவாக மாற்ற வேண்டும் என கோவை மாவட்ட தவெக பிரமுகா் கூறினாா்; அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரினோம், அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. நீதிமன்ற உத்தரவை உறுதி செய்வதற்காக நவ. 14-ஆம் தேதி அனைத்து இந்துக்களும் தங்கள் இல்லங்களில் கந்தசஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
பேட்டியின்போது இந்து முன்னணி மாநில துணைத் தலைவா் வி.பி. ஜெயக்குமாா், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் சக்திவேலன், தூத்துக்குடி மாவட்டத் தலைவா் முத்துராஜ், நெல்லை புகா் மாவட்டத் தலைவா் விக்னேஷ் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
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