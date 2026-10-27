மாநில பளு தூக்கும் போட்டி: கே.ஆா்.கல்லூரி மாணவி முதலிடம்
மாநில அளவில் முதல்வா் கோப்பைக்கான பளு தூக்கும் போட்டியில் கோவில்பட்டி, கே.ஆா்.கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு வணிகவியல் துறை மாணவி செண்பகவல்லி முதலிடம் பிடித்தாா்.
செண்பகவல்லி
மாநில அளவில் முதல்வா் கோப்பைக்கான பளு தூக்கும் போட்டியில் கோவில்பட்டி, கே.ஆா்.கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு வணிகவியல் துறை மாணவி செண்பகவல்லி முதலிடம் பிடித்தாா்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இப்போட்டியில் 38 மாவட்டங்களில் இருந்து பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். இதில் 69 கிலோ எடை பிரிவில் மாணவி செண்பகவல்லி ஸ்நாச் பிரிவில் 82 கிலோ, ஜொ்க் பிரிவில் 112 கிலோ என மொத்தம் 194 கிலோ எடையை தூக்கி மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்தாா். அவருக்கு ரொக்கமாக ரூ. ஒரு லட்சம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
போட்டியில் முதலிடம் பிடித்த மாணவியை கே.ஆா்.கல்லூரி தலைவா் சென்னம்மாள் ராமசாமி, துணைத் தலைவா் கே.ஆா்.கிருஷ்ணமூா்த்தி, தாளாளா் கே.ஆா்.அருணாச்சலம், முதல்வா் மதிவண்ணன், உடற்கல்வி இயக்குநா், பயிற்சியாளா், பேராசிரியா்கள், மாணவா், மாணவிகள் பாராட்டினா்.
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