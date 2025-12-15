திருச்சியில் ரூ.30 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 3 கைப்பேசிகளைத் திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி பாலக்கரை துரைசாமிபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் மு.வடிவேலன் (30), நிதி நிறுவனம் நடத்திவருகிறாா். இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் வீட்டை பூட்டிவிட்டு அதே வீதியிலுள்ள அவரது உறவினா் வீட்டு விசேஷத்துக்கு சென்றுள்ளாா்.
பின்னா், இரவு 7 மணிக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கதவு திறந்திருந்தது. உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது பீரோவில் வைத்திருந்த ரூ.30 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 3 கைப்பேசிகளை மா்ம நபா் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து பாலக்கரை காவல் நிலையத்தில் வடிவேலன் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கைப்பேசிகளைத் திருடிய பாலக்கரை முதலியாா்சத்திரம் பகுதியைச் சோ்ந்த நெ.ஜான் போஸ்கோ (35) என்பவரைக் கைது செய்தனா்.