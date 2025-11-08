திருச்சி
திருச்சி அருகே குளத்தில் மூழ்கி தொழிலாளி பலி
திருச்சி அருகே திருநெடுங்குளத்தில் உள்ள குளத்தில் மூழ்கி கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
திருச்சி மாவட்டம், துவாக்குடி பிரதான சாலையைச் சோ்ந்தவா் சாமிநாதன் (47). கூலித் தொழிலாளியான இவா் சனிக்கிழமை மாலை திருநெடுங்குளத்தில் உள்ள ஊராட்சி குளத்தில் குளிக்கச் சென்று தண்ணீரில் மூழ்கினாா்.
இதைப் பாா்த்த அப்பகுதியினா் அளித்த தகவலின்பேரில் வந்த திருவெறும்பூா் தீயணைப்பு படையினா், சாமிநாதனை சடலமாக மீட்டனா். துவாக்குடி போலீஸாா் அச் சடலத்தை துவாக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து, வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.