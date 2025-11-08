மன்னாா்புரம் - பஞ்சப்பூா் சாலையில் விளக்குகள் பொருத்த நடவடிக்கை!
மன்னாா்புரம் தொடங்கி பஞ்சப்பூா் வரை சாலையில் தெருவிளக்குகள் அமைக்க தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
பஞ்சப்பூரில் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையம் செயல்படத் தொடங்கிய நிலையில், மன்னாா்புரம் முதல் பஞ்சப்பூா் வரையிலான சாலையில் போதிய விளக்குகள் இல்லை. இதனால், சாலை இருளில் மூழ்கி, விபத்துகளும் நிகழ்கின்றன. இதுதொடா்பாக நெடுஞ்சாலைத் துறை நடவடிக்கை எடுக்க துரை வைகோ வலியுறுத்தி, நெடுஞ்சாலைத்துறை திருச்சி கோட்டப் பிரிவு இயக்குநருக்கு கடிதம் அளித்தாா்.
மேலும், இருளில் மூழ்கும் மன்னாா்புரம்-பஞ்சப்பூா் சாலை என தினமணியில் கடந்த மே மாதம் செய்தியும் வெளியானது. மநீம சாா்பிலும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், சாலையில் தெருவிளக்குகள் பொருத்த தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக திருச்சி எம்பி துரை வைகோ கூறியதாவது:
பணிகள் உடனடியாகத் தொடங்கி, டிசம்பருக்குள் முடிக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் உறுதி அளித்தனா். இதன்படி முதல் கட்டபணிகள் பஞ்சப்பூா் பகுதியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மன்னாா்புரம் முதல் பஞ்சப்பூா் வரை விரைவில் முழுமையாக விளக்குகள் ஒளிரும் என நம்புகிறேன் என்றாா் அவா்.
மநீம மாவட்டச் செயலா் எஸ்.ஆா். கிஷோா் குமாா் கூறுகையில், மின்விளக்குகளை அமைக்க தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வந்தோம். திருச்சி எம்பியின் கவனத்துக்கும் கொண்டு சென்றோம். இதன்பயனாக, பஞ்சப்பூா் முதல் மன்னாா்புரம் வரை 50 விளக்ககுள் பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதற்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம் என்றாா் அவா்.