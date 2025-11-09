திருச்சியில் முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு
திருச்சி, புதுக்கோட்டையில் நடைபெறும் அரசு விழாக்களில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாா்.
சென்னையிலிருந்து திருச்சி விமான நிலையத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 7.25 மணிக்கு வந்த முதல்வரை நகராட்சி நிா்வாகத்துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு, பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி, பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை அமைச்சா் சிவ.வீ. மெய்யநாதன், எம்பிக்கள் ஆ. ராசா, திருச்சி சிவா உள்ளிட்டோா் உற்சாகமாக வரவேற்றனா்.
இதையடுத்து முதல்வா், விமான நிலையத்திலிருந்து திருச்சி டிவிஎஸ் டோல்கேட் பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்சாலைத் துறைக்குச் சொந்தமான சுற்றுலா மாளிகைக்குச் சென்று இரவு தங்கினாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் சோமரசம்பேட்டையில் ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி எம்எல்ஏ இல்ல திருமண விழாவை அவா் நடத்தி வைக்கிறாா்.
அன்புச்சோலை திட்டம்: இதைத் தொடா்ந்து, சாலை வழியாக புதுக்கோட்டைக்குச் செல்லும் முதல்வா், அங்கு நடைபெறும் அரசு விழாவில் பங்கேற்று பல்வேறு திட்டப் பணிகளைத் தொடங்கி வைக்கிறாா். இதன்பின்னா் அங்கிருந்து மீண்டும் சாலை வழியாக திருச்சிக்கு வரும் முதல்வா், பிற்பகலில் பொன்மலைப்பட்டியில் சமூக நலத்துறையின் சாா்பில், அன்புச்சோலை - முதியோா் மனமகிழ் வள மையம் என்ற திட்டத்தை தொடங்கிவைக்கிறாா்.
இதேபோல், மாநிலம் முழுவதும் 25 இடங்களில் இந்த மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்கள், முதியோா்களின் பகல் நேர பராமரிப்பு மையங்களாக செயல்பட உள்ளன. பின்னா், மாலையில் திருச்சியிலிருந்து விமானத்தில் சென்னைக்குத் திரும்புகிறாா் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்.
புதுக்கோட்டையில் அரசு விழா: புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கீரனூா் வரும் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், களமாவூா் பகுதியிலுள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் பங்கேற்று, ரூ. 767 கோடி மதிப்பில் புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும், முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளைத் தொடங்கிவைத்தும், பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளையும் வழங்கியும் பேசுகிறாா்.
விழாவில், அமைச்சா்கள், எம்.பி.க்கள், எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்கின்றனா். முதல்வா் பங்கேற்கும் விழாவுக்காக சுமாா் 25 ஆயிரம் போ் அமரும் வகையில் பிரம்மாண்டமான பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் கடந்த ஒரு வாரகாலமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளன.