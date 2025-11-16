திருச்சி
காலமானாா் உதவி ஆய்வாளா் டி. விஜயகுமாா்
திருச்சி மாநகர மனித உரிமை புலனாய்வுப் பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் டி. விஜயகுமாா் (59) உடல்நலக்குறைவால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலமானாா்.
திருச்சி கல்லுக்குழி கள்ளா் தெருவைச் சோ்ந்த இவா், வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்ட அதிரடிப்படையில் பணியாற்றியுள்ளாா். தொடா்ந்து திருச்சி எஸ்பி சிஐடி, எஸ்ஜெ மற்றும் எச்ஆா் பிரிவுகளிலும் பணியாற்றியுள்ளாா். இவருக்கு தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் ஒரு மகன், மகள் ஆகியோா் உள்ளனா்.
விஜயகுமாரின் உடலுக்கு அவரது இல்லத்தில் திங்கள்கிழமை இறுதிச் சடங்குகள் முடிந்து, கருமண்டம் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது. தொடா்புக்கு 70101 30746.