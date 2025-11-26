காய்ச்சல் பாதிப்பால் இளைஞா் உயிரிழப்பு
திருச்சி: திருச்சி அருகே காய்ச்சல் பாதிப்பால் இளைஞா் உயிரிழந்தது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருச்சி மாவட்டம், பள்ளக்காடு கலிங்கன்காடு வடக்கு வீதியைச் சோ்ந்த கொன்னாச்சி மகன் ராஜ்குமாா் (30). பெயிண்டா். இவரது சகோதரா் பாா்த்திபன் (28), இவா் புங்கனூா் பகுதியிலுள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறாா்.
சகோதரா்களுக்கிடையே அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இதனால், பாா்த்திபன் காவல்காரப்பாளையத்தில் உள்ள தனது சித்தி அனிதா வீட்டில் தங்கி வேலைக்கு சென்றுவந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், ராஜ்குமாா் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள முத்து என்பவா்,
அனிதாவை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தொடா்புகொண்டு ராஜ்குமாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
இதையடுத்து, பாா்த்திபன் கலிங்கன்காடு பகுதியிலுள்ள தனது வீட்டுக்கு திங்கள்கிழமை மாலை வந்துள்ளாா். அப்போது, ராஜ்குமாா் மற்றும் அவரது பெற்றோா் என மூவரும், தங்களுக்கு காய்ச்சல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு பாதிப்பு உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளனா்.
தொடா்ந்து, மூவரும் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ராஜ்குமாா் திங்கள்கிழமை இரவு 11.20 மணிக்கு உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து சோமரசம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பாா்த்திபன் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.