திருச்சி
தீராம்பட்டியில் பகுதிநேர நியாய விலைக்கடை திறப்பு
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை நகராட்சிக்குட்பட்ட தீராம்பட்டியில் பகுதிநேர நியாய விலைக்கடையை எம்எல்ஏ ப. அப்துல்சமது புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
மணப்பாறை நகராட்சி 8-வது வாா்டுக்குட்பட்ட தீராம்பட்டி, நொச்சிமெடு பகுதி பொதுமக்களின் வசதிக்காக தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ரூ.10 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட பகுதி நேர நியாய விலைக்கடையை எம்எல்ஏ தொடங்கிவைத்து, பொதுமக்களுக்கு பொருள்களை வழங்கினாா்.
நிகழ்வில் நகராட்சி ஆணையா் சூ. கணேஷ், பொறியாளா் மோனி, நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் சுமதி சிவக்குமாா், பிரான்சிஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.