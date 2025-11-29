துவரங்குறிச்சி அருகே சனிக்கிழமை விபத்துக்குள்ளான காா்.
திருச்சி

துவரங்குறிச்சி அருகே கார் கவிழ்ந்து மாமனார், மருமகள் பலி!

திருச்சி மாவட்டம், துவரங்குறிச்சி அருகே சனிக்கிழமை காா் கவிழ்ந்த விபத்தில் இருவா் உயிரிழந்தனா்.
திருச்சி மாவட்டம், துவரங்குறிச்சி அருகே சனிக்கிழமை காா் கவிழ்ந்த விபத்தில் இருவா் உயிரிழந்தனா்.

மதுரை மாவட்டம் நாகமலை புதுக்கோட்டையை அடுத்த எல்.ஜி.நகரை சோ்ந்தவா் பெட்ரிக் மகன் மெல்வின் (33). சென்னையில் ஐ.டி. நிறுவன ஊழியா். இவா் தனது மனைவி ஆரோக்கிய பிரிசில்லா (26), தந்தை பெட்ரிக் (55) ஆகியோருடன் சனிக்கிழமை காலை காரில் சொந்த ஊருக்குப் புறப்பட்டாா்.

இவா்கள் துவரங்குறிச்சி - நத்தம் நெடுஞ்சாலையில் கிருஷ்ணாபுரம் அருகே சென்றபோது, திடீரென நிலைதடுமாறிய காா் சாலையோர பாலத்தில் மோதியது. இந்த விபத்தில் பெட்ரிக் நிகழ்விடத்திலேயே இறந்தாா். மற்ற இருவரும் காயமடைந்தனா்.

தகவலறிந்து சென்ற காவல் ஆய்வாளா் விஜய் கோல்டன்சிங், துவரங்குறிச்சி தீயணைப்புத் துறை வீரா்கள் காரில் சிக்கியிருந்தோரை போராடி மீட்டனா்.

இதையடுத்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் ஆரோக்கிய பிரிசில்லா இறந்தாா். பெட்ரிக் உடல் மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனையிலும், ஆரோக்கிய பிரிசில்லா உடல் மதுரை அரசு மருத்துவமனையிலும் உடற்கூறாய்வுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. துவரங்குறிச்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

