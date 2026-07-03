மாமுண்டி ஆற்றின் குறுக்கே ரூ.5.27 கோடியில் கட்டப்படும் பாலப் பணிகள் இந்த மாத இறுதிக்குள் முடிவடைந்து அடுத்த மாதம் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை ஊராட்சி ஒன்றியம், சமுத்திரம் ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் சாா்பில் மாநில சிறப்பு உதவி திட்டத்தின் கீழ், ரூ.5.27 கோடி மதிப்பீட்டில் தத்தநாயக்கன்பட்டி மாமுண்டி ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
ஆற்றின் இருகரையிலும் உள்ள மக்கள் ஆற்றை கடந்து செல்வதில் உள்ள சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு சுற்றுப் பகுதியில் உள்ள 20 குக்கிராமங்களைச் சோ்ந்த மக்களுக்காக இந்தப் பாலம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கட்டுமானப் பணிகளை திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள், வெள்ளிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா், அவா் கூறுகையில், பாலத்தின் 90 சதவீத கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. அனைத்துப் பணிகளும் இந்த மாத இறுதிக்குள் முடிக்கப்படும். அடுத்த மாதம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் துரிதமாக செயல்பட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் ஆட்சியா்.
இதைத் தொடா்ந்து, மணப்பாறை ஒன்றியம், உசிலம்பட்டி ஊராட்சி அங்கன்வாடி மையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆட்சியா், மையத்தில் குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கப்படும் முன்பருவ கல்வி முறைகள் குறித்தும், வழங்கப்படும் உணவுமுறைகள் குறித்து கேட்டறிந்து குழந்தைகளின் எடை மற்றும் உயரத்தை ஆய்வு செய்து குழந்தைகளுடன் கலந்துரையாடினாா்.
மேலும், கிராம நிா்வாக அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், மணப்பாறை அரசுப் பொது மருத்துவமனையில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும், பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பதிவேடுகள், மருந்துகள் இருப்பு விபரம் சிகிச்சை பெற வருபவா்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
இந்த ஆய்வின்போது வட்டாட்சியா் சுந்தரபாண்டி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் சண்முகம் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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