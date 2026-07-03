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திருச்சி

முதல்வருடன் விஜய் சந்திப்பு...

முதல்வருடன் விஜய் சந்திப்பு...

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சந்திப்பு...

Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:38 am IST

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சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய்யை வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்துப் பேசிய தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தலைவரும், இலங்கை மக்களவை உறுப்பினருமான கஜேந்திரகுமாா் பொன்னம்பலம். உடன் சமூகநீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு.

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