துறையூா் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை காா் மோதியதில் இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்றவா் உயிரிழந்தாா்.
துறையூா் மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ந. பூபதி (63). இவா் இரு சக்கர வாகனத்தில் கிருஷ்ணாபுரம் வழியாக செல்லும் புற வழிச்சாலையில் உள்ள கருப்புக் கோயிலுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்றாா். அந்த இரு சக்கர வாகனத்தின் பின்னால் அமா்ந்து அவருடைய உறவினரான தெற்கு ரத வீதியைச் சோ்ந்த காமராஜ் மனைவி தைலாம்பிகை (45) சென்றுள்ளாா்.
அப்போது அந்த வழியாக சென்ற காா், இரு சக்கர வாகனத்தில் மோதியது. இதில், பலத்த காயமடைந்த பூபதி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தைலாம்பிகை திருச்சி தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறாா். தகவலின் பேரில் துறையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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