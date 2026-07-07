பொறியியல் பணிகள்: காரைக்கால், ஈரோடு, சேலம், பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக காரைக்கால், ஈரோடு, சேலம், பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) ஜூலை 8, 9, 10, 11, 13, 14 ஆகிய தேதிகளில் திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
மறுமாா்க்கமாக, காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) ஜூலை 8, 9, 10, 11, 13, 14 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருவாரூா் - திருச்சி இடையே மட்டும் இயங்கும்.
திண்டுக்கல் - விழுப்புரம் இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயிலானது (16868) ஜூலை 12, 13, 14, 15, 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திண்டுக்கல் - விருத்தாச்சலம் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
மறுமாா்க்கமாக, விழுப்புரம் - திண்டுக்கல் இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயிலானது (16867) ஜூலை 12, 13, 14, 15, 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் விழுப்புரம் - விருத்தாச்சலம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது விருத்தாச்சலம் - திண்டுக்கல் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
விழுப்புரம் - மயிலாடுதுறை மெமு விரைவு ரயிலானது (66019) ஜூலை 12, 13, 14, 15, 17 ஆகிய தேதிகளில் விழுப்புரம் - திருத்துறையூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருத்துறையூா் - மயிலாடுதுறை இடையே மட்டும் இயக்கப்படும்.
திருச்சி - ஈரோடு பயணிகள் ரயிலானது (56809) ஜூலை 7, 10, 14, 18, 21 ஆகிய தேதிகளில் கரூா் - ஈரோடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - கரூா் வரை மட்டும் இயங்கும்.
ஈரோடு - திருச்சி பயணிகள் ரயிலானது (56106) ஜூலை 7, 14, 21 ஆகிய தேதிகளில் மூா்த்திப்பாளையம் - திருச்சி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது ஈரோடு - மூா்த்திப்பாளையம் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
மயிலாடுதுறை - சேலம் மெமு விரைவு ரயிலானது (16811) ஜூலை 9, 17 ஆகிய தேதிகளில் வீரராக்கியம் - சேலம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது மயிலாடுதுறை - வீரராக்கியம் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
மறுமாா்க்கமாக, சேலம் - மயிலாடுதுறை மெமு விரைவு ரயிலானது (16812) வரும் 9, 17 ஆகிய தேதிகளில் சேலம் - கரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது கரூா் - மயிலாடுதுறை வரை மட்டுமே இயங்கும்.
பாலக்காடு - திருச்சி விரைவு ரயிலானது (16844) ஜூலை 9, 17 ஆகிய தேதிகளில் கரூா் - திருச்சி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது பாலக்காடு - கரூா் வரை மட்டும் இயங்கும்.
மறுமாா்க்கமாக, திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது (16843) ஜூலை 7, 14, 21 ஆகிய தேதிகளில் திருச்சி - கரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது கரூா் - பாலக்காடு வரை இயங்கும்.
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