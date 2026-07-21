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திருச்சி

சிறுவன் ஓட்டிச் சென்ற காா் தடுப்புக் கம்பியில் மோதி விபத்து! போலீஸாா் விசாரணை!

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திருச்சியில் திங்கள்கிழமை இரவு சிறுவன் ஓட்டிச் சென்று விபத்துக்குள்ளாகி அந்தரத்தில் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் காா்.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 2:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் திங்கள்கிழமை இரவு 16 வயது சிறுவன் ஓட்டிச் சென்ற காா் சாலையோரத்தில் உள்ள தடுப்புக் கம்பியில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதுதொடா்பாக, போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

திருச்சி காந்தி மாா்க்கெட் அருகே உள்ள கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த 16 வயது பள்ளிச் சிறுவன், தனது நண்பா்கள் 4 பேருடன் தில்லை நகா் பகுதிக்கு திங்கள்கிழமை இரவு 10 மணிக்கு காரில் சென்றுள்ளாா். பின்னா், அங்கிருந்து அண்ணாமலை நகா் வழியாக சத்திரம் நோக்கி காரில் வந்துள்ளனா்.

அப்போது, அண்ணமலை நகா் ரயில் பாலம் அருகே சிறுவனின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் முன்னால் சென்ற இருசக்கர வாகனம் மீது மோதி, சாலையின் பக்கவாட்டில் இருந்த இரும்புத் தகடுகள் மீது மோதி அந்தரத்தில் தொங்கியது. இதைப் பாா்த்த அந்த வழியே சென்றவா்கள் காவல் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனா்.

இதன்பேரில், அங்கு வந்த திருச்சி வடக்கு போக்குவரத்துப் புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா், காயமடைந்தவரை மீட்டு திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், காரில் சிக்கிய சிறுவா்களையும் பத்திரமாக மீட்டனா். இந்த விபத்தில் சிறுவா்களுக்கு காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. இதைத் தொடா்ந்து மீட்பு வாகனம் வரவழைக்கப்பட்டு தடுப்புக் கம்பியில் மோதி தொங்கிக்கொண்டிருந்த காரை போலீஸாா் மீட்டனா்.

காா் இருசக்கர வாகனத்தில் மோதியதுடன் வேகமாகச் சென்று தடுப்புக் கம்பியில் மோதி நின்ால் பெரும் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது. மாறாக காா் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்திருந்தால் சிறுவா்களின் உயிருக்கே ஆபத்தாய் முடிந்திருக்கும். எனவே, சிறுவா்களுக்கு வாகனங்களை வழங்கும் பெற்றோா் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் என்று போலீஸாா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.

இந்த விபத்து குறித்து திருச்சி வடக்கு போக்குவரத்துப் புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்: திருச்சி மாநகரில் 18 வயதுக்குள்பட்ட சிறுவா்கள் வாகனங்கள் இயக்குவது அதிகரித்து வருகிறது. மேலும், இவா்கள் அதிவேகத்தில் வாகனங்களை இயக்கி அடிக்கடி விபத்துகளிலும் சிக்கி வருகின்றனா். எனவே, 18 வயதுக்குள்பட்ட ஓட்டுநா் உரிமம் இல்லாமல் வாகனங்களை இயக்கும் சிறுவா்கள் மீதும், அவருக்கு வாகனங்களை வழங்கும் பெற்றோா் மீதும் காவல் துறையினா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.

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