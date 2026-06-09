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திருச்சி

காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து

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ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 3:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) ஜூன் 10, 11, 12, 13, 15, 16 ஆகிய தேதிகளில் திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

மறுமாா்க்கமாக, காரைக்கால்-திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) ஜூன் 10, 11, 12, 13, 15, 16 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்கால்-திருவாரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருவாரூா்-திருச்சி இடையே மட்டும் இயங்கும்.

காலதாமதம்: திருச்சி-ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது (12664) ஜூன் 12-ஆம் தேதி திருச்சியிலிருந்து 45 நிமிஷங்கள் தாமதமாக அதாவது பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு புறப்படும்.

திருச்சி-பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது (16843) ஜூன் 16-ஆம் தேதி திருச்சியிலிருந்து 25 நிமிஷங்கள் தாமதமாக அதாவது பிற்பகல் 1.25 மணிக்குப் புறப்படும்.

திருச்சி-சென்னை எழும்பூா் சோழன் அதிவிரைவு ரயிலானது (22676) ஜூன் 16-ஆம் தேதி திருச்சியிலிருந்து 40 நிமிஷங்கள் தாமதமாக அதாவது பிற்பகல் 12.50 மணிக்குப் புறப்படும்.

காரைக்குடி-திருச்சி பயணிகள் ரயிலானது (56832) ஜூன் 10, 11, 12, 13, 15, 16 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்குடியிலிருந்து 25 நிமிஷங்கள் தாமதமாக காலை 10.15 மணிக்குப் புறப்படும்.

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