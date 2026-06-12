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திருச்சி

பூட்டிய வீட்டில் நகைகள், பணம் திருட்டு

பூட்டிய வீட்டில் நகைகள், பணம் திருட்டு

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:27 am IST

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துறையூா் அருகே பூட்டியிருந்த வீட்டில் மா்மநபா்கள் தங்க நகைகள், ரொக்கப்பணம் ஆகியவற்றை திருடிச் சென்றனா்.

கரட்டாம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் வ. பழனியம்மாள் (60). இவருடைய கணவா் இறந்து விட்டாா். இவருடைய பிள்ளைகள் வெளியூரில் தங்கியுள்ளதால் தனியாக வசித்து வருகிறாா். இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை இவா் வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு உறவினா் வீட்டுக்கு சென்றாா். மாலை அவரது வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது மா்மநபா்கள், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இரும்பு அலமாரியிலிருந்த 3 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ. 8 ஆயிரம் ரொக்கப் பணம் ஆகியவற்றைத் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

புகாரின் பேரில் புலிவலம் போலஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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