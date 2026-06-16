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திருச்சி

பொறியியல் பணிகள்: ரயில்களின் வழித்தடத்தில் மாற்றம்

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ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 1:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக ரயில்களின் வழித்தடத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயிலானது (16848) ஜூன் 18, 19, 20, 21, 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

நாகா்கோவில் - மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயிலானது (16352) ஜூன் 18, 21 ஆகிய தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது (12666) ஜூன் 20-ஆம் தேதியும், கன்னியாகுமரி - ஹைதராபாத் விரைவு ரயிலானது (17070) ஜூன் 19-ஆம் தேதியும் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) ஜூன் 17, 18, 19, 20, 21, 22 ஆகிய தேதிகளில் மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

காலதாமதம்: திருச்சி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது ஜூன் 19- ஆம் தேதி 45 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாக புறப்படும்.

திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது வரும் 23 ஆம் தேதி 25 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாகப் புறப்படும்.

காரைக்குடி - திருச்சி பயணிகள் ரயிலானது ஜூன் 17, 18, 19, 20, 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் 25 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாக புறப்படும்.

குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது ஜூன் 18, 19, 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் 25 நிமிஷங்களும், 22, 24 ஆகிய தேதிகளில் 15 நிமிஷங்களும் தேவைப்படும் இடங்களில் காலதாமதமாக நின்று செல்லும்.

தூத்துக்குடி - கச்சிகுடா விரைவு ரயிலானது ஜூன் 17-ஆம் தேதி 55 நிமிஷங்கள் தேவைப்படும் இடங்களில் காலதாமதமாக நின்று செல்லும்.

நாகா்கோவில் - மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயிலானது ஜூன் 18, 21 ஆகிய தேதிகளில் தேவைப்படும் இடங்களில் 45 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாக நின்று செல்லும்.

எா்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி விரைவு ரயிலானது ஜூன் 18- ஆம் தேதி தேவைப்படும் இடங்களில் காலதாமதமாக நின்று செல்லும்.

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