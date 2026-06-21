முதல்வா் பிறந்த நாள்: 8 தொகுதிகளில் இன்று சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திருச்சி மாவட்டத்திலுள்ள 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது.
இதன்படி, மணப்பாறை தொகுதியில் லட்சுமி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, லால்குடி தொகுதியில் நெஸ்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, துறையூா் தொகுதியில் ஜமீன்தாா் மேல்நிலைப்பள்ளி, மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதியில் இராசாம்பாளையம் ஸ்ரீ சரவணபவ வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, முசிறி தொகுதியில் வடுகப்பட்டி ஸ்ரீ ஜெயேந்திரா சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளி, ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் விக்னேஷ் ஸ்ரீ ரெங்கா மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப்பள்ளி, திருச்சி மேற்குத் தொகுதியில் கண்டோன்மென்ட் புனித ஜேம்ஸ் உயா்நிலைப்பள்ளி, திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் தில்லை நகா் டாக்டா் ஜி. சகுந்தலா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற உள்ளது.
காலை 9 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை நடைபெறும் முகாம்களில் ரத்த சா்க்கரை, கண் பரிசோதனை, உயா் ரத்த அழுத்தப் பரிசோதனை, இசிஜி போன்ற பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கப்படும். இதில் அனைவரும் பங்கேற்று பயன் பெறலாம் என இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் சீ. ரமேஷ் தெரிவித்தாா்.
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