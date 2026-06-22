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திருச்சி

மத்திய மண்டலத்தில் கடந்த 5 மாதங்களில் 477 வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு சிறை!

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய மண்டலத்துக்குள்பட்ட 9 மாவட்டங்களில் கடந்த 5 மாதங்களில் கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றங்கள் தொடா்பான 477 வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு நீதிமன்றங்கள் மூலம் தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய மண்டல காவல் துறைத் தலைவா் வி. பாலகிருஷ்ணன் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

மத்திய மண்டலத்துக்குள்பட்ட 9 மாவட்டங்களில் கடந்த ஜனவரி 1 முதல் மே 18-ஆம் தேதி வரையிலான 5 மாதங்களில் பல்வேறு வழக்குகள் விரைவாக விசாரிக்கப்பட்டு நீதிமன்றங்கள் மூலம் குற்றவாளிகளுக்கு சிறைத் தண்டனைகள் பெற்றுத்தரப்பட்டுள்ளன.

கொலை வழக்குகள் தொடா்பாக திருச்சி - 7, புதுக்கோட்டை - 4, கரூா் - 10, தஞ்சாவூா் - 6, மயிலாடுதுறையில் 2 என மொத்தம் 29 வழக்குகளுக்கும், ஆதாயக் கொலை வழக்குகள் தொடா்பாக திருச்சி, புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூா் ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒரு வழக்கு வீதம் 3 வழக்குகளுக்கும் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொள்ளை வழக்குகள் தொடா்பாக திருச்சி - 7, தஞ்சாவூா் - 4, திருவாரூா் - 4, நாகப்பட்டினம் - 2 மற்றும் கரூா், பெரம்பலூரில் தலா ஒரு வழக்குகள் வீதம் 19 வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு சிறைத் தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

திருட்டு-வழிப்பறி வழக்குகள்: வீடு புகுந்து திருடுதல் தொடா்பாக திருச்சி - 15, தஞ்சாவூா் - 7, திருவாரூா் - 4, நாகப்பட்டினம் -2, புதுக்கோட்டை, அரியலூா் தலா ஒன்று வீதம் 30 வழக்குகளுக்கும், வழிப்பறி தொடா்பாக திருச்சியில் 6 வழக்குகளுக்கும், திருட்டு தொடா்பாக திருச்சி - 23, புதுக்கோட்டை - 16, தஞ்சாவூா் - 17 மற்றும் திருவாரூரில் ஒன்று வீதம் 57 வழக்குகளுக்கும், விபத்து தொடா்பாக திருச்சி - 7, கரூா் - 3, பெரம்பலூா் ஒன்று என மொத்தம் 11 வழக்குகளுக்கும் சிறைத் தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

குழந்தைகளுக்கான எதிரான குற்றங்கள்: பாலியல் வன்கொடுமை தொடா்பாக திருச்சி மற்றும் திருவாரூரில் தலா ஒரு வழக்குக்கும், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடா்பாக திருச்சி - 21, புதுக்கோட்டை - 7, கரூா் - 4, தஞ்சாவூா் - 8, அரியலூா் - 2, திருவாரூா் - 2, பெரம்பலூரில் ஒன்று என மொத்தம் 45 வழக்குகளுக்கும், வன்கொடுமை தடுப்பு தொடா்பாக திருச்சி - 5, திருவாரூா் - 3, புதுக்கோட்டை - 2, தஞ்சாவூா் - 2 மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் ஒன்று வீதம் 13 வழக்குகளுக்கும் சிறைத் தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

சாதாரண மற்றும் கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துதல் தொடா்பாக திருச்சி - 12, புதுக்கோட்டை - 6, தஞ்சாவூா் - 7, திருவாரூா் - 3 மற்றும் கரூா், அரியலூா், மயிலாடுதுறையில் தலா ஒன்று வீதம் 31 வழக்குகளுக்கு சிறைத் தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இதர குற்ற வழக்குகள் தொடா்பாக திருச்சி - 206, புதுக்கோட்டை - 5, தஞ்சாவூா் - 9, திருவாரூா் -3, அரியலூா் - 4 மற்றும் கரூா், மயிலாடுதுறையில் ஒன்று வீதம் மொத்தம் 229 வழக்குகளுக்கும் தீா்வு காணப்பட்டுள்ளது.

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