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திருச்சி

ஆவணங்களின்றி வைத்திருந்த ரூ. 16 லட்சம் பறிமுதல்

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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம். - (கோப்புப் படம்)

Updated On :29 ஜூன் 2026, 4:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி எடமலைப்பட்டிபுதூரில் ஆவணங்களின்றி வைத்திருந்த ரூ. 16 லட்சத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், மூவரிடம் விசாரிக்கின்றனா்.

திருச்சி எடமலைப்பட்டிபுதூா் போலீஸாா் இரட்டைமலை ஒண்டிகருப்பு கோயிலுக்குச் செல்லும் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் ரோந்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அங்கிருந்த மறைவிடத்தில் சந்தேகப்படும்படி மது அருந்திக் கொண்டிருந்த மூவரைப் பிடித்து நடத்திய சோதனையில் அவா்களிடம் உரிய ஆவணங்களின்றி கட்டுகட்டாக ரூ. 16 லட்சம் இருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து அப் பணத்தை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், அவா்களை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று நடத்திய விசாரணையில் அவா்கள், திருச்சி பொன்னகரைச் சோ்ந்த மாடசாமி (43), காா்த்திகேயன் (38), புதுக்கோட்டையை சோ்ந்த முருகேசன் (45) என்பதும், வெளிநாட்டு பயண முகவா்களான இவா்கள் வைத்திருந்த பணத்துக்கு முறையான ஆவணங்கள் இல்லாததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து 3 மூவரையும், மேல் விசாரணைக்காக எடமலைப்பட்டிபுதூா் போலீஸாா் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனா்.

பிடிபட்டவா்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பணத்தை விமான நிறுவனங்களுக்கு கட்ட கொண்டு சென்ாகத் தெரிவித்தனா். இருப்பினும், உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால், ஹவாலா பணமாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தின்பேரில் போலீஸாரும், வருமான வரித்துறையினரும் விசாரிக்கின்றனா்.

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