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திருச்சி

ரயில் மோதி ஒருவா் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 11:57 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி அருகே ரயில் மோதி ஒருவா் உயிரிழந்தது குறித்து ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை ரயில் நிலையத்துக்கும், சமுத்திரம் ரயில் நிலையத்துக்கும் இடையே சுமாா் 50 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் ஒருவா், திங்கள்கிழமை காலையில் வந்த ஒரு ரயிலில் மோதி, படுகாயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே இறந்து கிடந்தாா். அந்த வழியாகச் சென்றவா்கள் இதுகுறித்து திருச்சி ரயில்வே போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.

தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற ரயில்வே போலீஸாா், இறந்தவரின் சடலத்தைக் கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்காக மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனை அனுப்பி வைத்தனா்.

இறந்தவா் கருப்பு-வெள்ளை முழுக்கை சட்டை அணிந்துள்ளாா். ஆனால் இவா் யாா், எந்த ஊரைச் சோ்ந்தவா், எப்படி அடிபட்டாா் என்ற விவரம் உடனடியாக தெரியவில்லை. இது தொடா்பாக, ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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