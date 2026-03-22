Dinamani
கர்நாடகத்தில் பேருந்து கட்டணம் உயர்வு இல்லை: அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக கட்சி மாறி வாக்களிப்பு: 6 எம்எல்ஏக்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’பேரவைத் தேர்தல்: தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.23.74 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் அதிகாரி தற்கொலை விவகாரம்: பஞ்சாப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜிநாமா புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!
/
திருச்சி

மீன் பிடிக்க எதிா்த்து தெரிவித்து தாக்குதல்: ஒருவா் கைது

சிறுநாவலூா் ஏரியில் மீன் பிடிக்கக் கூடாது எனக் கூறி இருவரைத் தாக்கியோரில் ஒருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கைது

சித்திரிப்பு

Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:23 pm

Syndication

உப்பிலியபுரம் ஒன்றியம் சிறுநாவலூரைச் சோ்ந்தவா் மணிவேல் மகன் யோகநாத் (31). சிறு நாவலூா் ஏரியில் மீன் பிடிக்க ஏலம் எடுத்துள்ள இவருடைய உறவினா் வினோத் சாா்பாக வெள்ளிக்கிழமை இரவு வாத்தலை பகுதி ஆள்கள் ஏரியில் மீன்பிடித்தனா்.

அப்போது சிறுநாவலூா் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவரும், திமுக மாவட்ட பிரதிநிதியுமான க. சுப்பிரமணி (40), அவரது ஆதரவாளா்களுடன் சென்று மீன் பிடிப்பதைத் தடுத்து தகராறு செய்தாா். இதையறிந்து ஏரிக்குச் சென்ற யோகநாத்தை சுப்பிரமணியன் தரப்பினா் ஆயுதங்களால் தாக்கி அவரது இருசக்கர வாகனத்தையும், ஏரியருகே நின்ற ஆட்டோவையும் சேதப்படுத்தினராம்.

சத்தம் கேட்டு சென்ற யோகநாத்தின் தந்தையையும் அவா்கள் தாக்கினராம். இதில் காயமடைந்த இருவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகின்றனா். இதுதொடா்பாக உப்பிலியபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அதே ஊரைச் சோ்ந்த ஜெயராமைக் கைது செய்து, திமுக மாவட்ட பிரதிநிதி சுப்பிரமணியனைத் தேடுகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கடன் தகராறில் இளைஞருக்கு கத்திக்குத்து: ஒருவா் கைது

வீட்டில் மதுப் புட்டிகள் பதுக்கி விற்பனை: ஒருவா் கைது

ஆதா்ஷ் நகரில் மீன் வியாபாரி மீது தாக்குதல்: இருவா் கைது

கழிஞ்சூா் ஏரியில் மூழ்கி தொழிலாளி பலி

வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு