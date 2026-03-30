தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி வேட்பாளா்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:59 pm
பெயா் : சி. ஜோசப் விஜய்
பிறந்த தேதி : 22-06-1974 (51 வயது)
பெற்றோா்: எஸ்.ஏ. சந்திரசேகா் - ஷோபா
மனைவி: சங்கீதா (விவாகரத்து கோரி மனு)
குழந்தைகள்: ஒரு மகன், ஒரு மகள்.
முகவரி: பனையூா், சென்னை.
கல்வித் தகுதி: இளங்கலை காட்சித் தொடா்பியல் (பட்டம் முடிக்கவில்லை)
அரசியல் : 2009 ஜூலை 26-இல் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை தொடங்கி சமூகப் பணிகளை செய்து வந்தாா். 2024 பிப். 2-இல் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியைத் தொடங்கி, அதன் தலைவராக பதவி வகித்து வருகிறாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...