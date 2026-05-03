துலுக்கம்பட்டி பாம்பாலம்மன் கோயில் ரதோற்ஸவ திருவிழா

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையை அடுத்த தே.துலுக்கம்பட்டி பாம்பாலம்மன் கோயில் திருவிழாவில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு உற்ஸவ மூா்த்திகள் ரத பவனி மற்றும் ஆலயம் புகு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டி ஒன்றியம் தேக்கமலை துலுக்கம்பட்டியில் 100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பாம்பாலம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் 15 நாள்கள் சித்திரை பவுா்ணமி திருவிழா ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கி, ஏப்ரல் 27 இல் தேக்கமலை பொங்கல் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து ஏப்ரல் 28-ஆம் தேதி மகா காளியம்மன், மாரியம்மன் பூஞ்சோலையிலிருந்து கோயிலுக்கு திருப்பல்லக்கில் எழுந்தருளுதல், ஏப்ரல் 29-ஆம் தேதி அம்மனுக்கு பொங்கல், அபிஷேகம், மாவிளக்கு படைத்தல், ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி மகா காளியம்மன், மகா மாரியம்மன் கோயிலிலிருந்து பூஞ்சோலை புறப்பாடு நடைபெற்றது.
விழாவில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான கோயில் வீட்டிலிருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட உற்ஸவ மூா்த்திகள் ரத பவனி சென்று ஆலயம் புகும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ஆலயத்திலிருந்து உற்ஸவ மூா்த்திகளுடன் சென்ற ஊா்மக்கள், கோயில் வீட்டில் வைத்து மலா்களால் அலங்கரித்து ரத பவனி, வாணவேடிக்கைகளுடன் ஆலயம் புகுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
சனிக்கிழமை காலை அம்மனுக்கு பொங்கல், மாவிளக்கு படைத்தல் நிகழ்வுகளும், மாலையில் பாரிவேட்டையும் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன் செலுத்தும் விதமாக அக்னி சட்டி எடுத்தல், காவடியுடன் தீா்த்தக்குடம், தொட்டி கட்டுதல், அங்கப்பிரதட்சிணம், சிலாக்குத்துதல் ஆகியவை நடைபெறவுள்ளன. திங்கள்கிழமை பாம்பாலம்மன் கோயிலிலிருந்து கோயில் வீட்டுக்கு வந்தடைதல் நடைபெறவுள்ளது. மே 5-ஆம் தேதி காப்பு களைதலுடன் திருவிழா நிறைவுறுகிறது. ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறையினா், உற்ஸவ கமிட்டியாா் மற்றும் தே. துலுக்கம்பட்டி ஊா் பொதுமக்கள் செய்கின்றனா்.
