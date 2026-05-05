Dinamani
அரியலூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

இரட்டை இலை சின்னம் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :5 மே 2026, 1:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூா், மே 4: அரியலூா் தொகுதியில் நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில், அதிமுக வேட்பாளா் தாமரை எஸ். ராஜேந்திரன் தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா் லதா பாலசுப்ரமணியனை விட 24,498 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

அஞ்சல் வாக்குகளையும் சோ்த்து ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

மொத்த வாக்குகள்: 2,62,942, பதிவானவை: 2,33,993,

அஞ்சல் வாக்குகள்: 2,049, ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மொத்த வாக்குகள்: 2,36,042

1. தாமரை எஸ்.ராஜேந்திரன் (அஇஅதிமுக)-95,219

2. லதா பாலசுப்ரமணியன் (திமுக)-70,721

3. தே.புகழேந்தி (நாதக)-8,527

4. மு.சிவக்குமாா் (தவெக)-57,359

5. வே.ஸ்டாலின் (பகுஜன் சமாஜ்)-475

6. சா.ராஜ்குமாா் (அஇபுமமுக)-117

7. ம.சுதாகா் (தவாக) -177

8. தங்க.சண்முகசுந்தரம் (நாமக)-637

9. த.செம்மலை (சுயே)-259

10. க.ஜோதிபாசு (சுயே)-691

11. கு.குமாா் (சுயே)-136

12. கோ.வெற்றிவேல்( சுயே)-554

13. ச.இளையராஜா (சுயே)-70

14. சி.கிருஷ்ணமூா்த்தி (சுயே)-74

15. க.ராஜ்குமாா் (சுயே)-201

நோட்டாவுக்கு 641 வாக்குகள் பதிவாகின.

