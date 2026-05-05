அரியலூா், மே 4: அரியலூா் தொகுதியில் நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில், அதிமுக வேட்பாளா் தாமரை எஸ். ராஜேந்திரன் தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா் லதா பாலசுப்ரமணியனை விட 24,498 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
அஞ்சல் வாக்குகளையும் சோ்த்து ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
மொத்த வாக்குகள்: 2,62,942, பதிவானவை: 2,33,993,
அஞ்சல் வாக்குகள்: 2,049, ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மொத்த வாக்குகள்: 2,36,042
1. தாமரை எஸ்.ராஜேந்திரன் (அஇஅதிமுக)-95,219
2. லதா பாலசுப்ரமணியன் (திமுக)-70,721
3. தே.புகழேந்தி (நாதக)-8,527
4. மு.சிவக்குமாா் (தவெக)-57,359
5. வே.ஸ்டாலின் (பகுஜன் சமாஜ்)-475
6. சா.ராஜ்குமாா் (அஇபுமமுக)-117
7. ம.சுதாகா் (தவாக) -177
8. தங்க.சண்முகசுந்தரம் (நாமக)-637
9. த.செம்மலை (சுயே)-259
10. க.ஜோதிபாசு (சுயே)-691
11. கு.குமாா் (சுயே)-136
12. கோ.வெற்றிவேல்( சுயே)-554
13. ச.இளையராஜா (சுயே)-70
14. சி.கிருஷ்ணமூா்த்தி (சுயே)-74
15. க.ராஜ்குமாா் (சுயே)-201
நோட்டாவுக்கு 641 வாக்குகள் பதிவாகின.
