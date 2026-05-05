கந்தா்வகோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான என். சுப்பிரமணியன் தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட, பாஜக வேட்பாளா் செ. உதயகுமாரை விட 11,039 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
மொத்த வாக்குகள் 1,96,104
பதிவான வாக்குகள் 1,67,618
அஞ்சல் வாக்குகள் 1,426
ந. சுப்பிரமணியன் (தவெக) 58,795
செ. உதயகுமாா் (பாஜக) 47,756
மா. சின்னதுரை (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ.) 46,734
நதியா தமிழரசன் (நாதக) 10,189
மு. தனராசு (நமது மக்கள் கட்சி) 405
செ. அருண்குமாா் (சுயேச்சை) 653
ப. சசிக்குமாா் (சுயேச்சை) 329
ந. செந்தில்குமாா் (சுயேச்சை) 642
த. முருகேசன் (சுயேச்சை) 404
ம. லெட்சுமணன் (சுயேச்சை) 584
நோட்டா 1,127 வாக்குகள்
