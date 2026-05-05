கந்தா்வகோட்டை தனித் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

தவெக வேட்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான என். சுப்பிரமணியன்

Updated On :5 மே 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கந்தா்வகோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான என். சுப்பிரமணியன் தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட, பாஜக வேட்பாளா் செ. உதயகுமாரை விட 11,039 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

மொத்த வாக்குகள் 1,96,104

பதிவான வாக்குகள் 1,67,618

அஞ்சல் வாக்குகள் 1,426

ந. சுப்பிரமணியன் (தவெக) 58,795

செ. உதயகுமாா் (பாஜக) 47,756

மா. சின்னதுரை (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ.) 46,734

நதியா தமிழரசன் (நாதக) 10,189

மு. தனராசு (நமது மக்கள் கட்சி) 405

செ. அருண்குமாா் (சுயேச்சை) 653

ப. சசிக்குமாா் (சுயேச்சை) 329

ந. செந்தில்குமாா் (சுயேச்சை) 642

த. முருகேசன் (சுயேச்சை) 404

ம. லெட்சுமணன் (சுயேச்சை) 584

நோட்டா 1,127 வாக்குகள்

தலைவா்கள் சிலைக்கு தவெக வேட்பாளா் மரியாதை

